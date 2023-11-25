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Енергетики в Києві переходять в посилений режим: в чому проблема

Київ, Субота 25 листопада 2023 18:49
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Енергетики в Києві переходять в посилений режим: в чому проблема Фото: енергетики в Києві переходять в посилений режим 25 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві енергетики переходять в посилений режим роботи. Причина тому - негода.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДТЕК, Київська МВА.

"За прогнозами синоптиків, в столиці очікується негода. Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, в місті без аварійних відключень і обмеження на разі не плануються.

"Але наголошую на важливості економно споживати електроенергію. Заощаджуйте! Допомагайте Києву, допомагайте країні! Це потрібно і важливо", - зазначив він.

Крім того, за інформацією ДТЕК, енергетики переходять в посилений режим роботи не тільки у Києві, а і у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Атака на Київ та відключення світла

В ніч на 25 листопада, окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники - 74 з 75. Головною ціллю росіян був Київ. У столиці п'ять людей постраждали, в тому числі 11-річна дитина.

Через російську атаку в Києві сталися відключення світла, фіксувалися пошкодження електромереж. Зокрема, в столиці без світла залишилися 151 житловий будинок, 75 приватних будинків та 12 установ. Наразі світло всюди відновлено. Детальніше про атаку на столицю - у матеріалі РБК-Україна.

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