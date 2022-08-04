ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий, - ДТЭК

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 20:22
Энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий, - ДТЭК Фото: Ееергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За июль энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 478 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Работы проводили в 590 населенных пунктах в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. В некоторых городах и селах энергетикам пришлось возвращать свет чуть ли не ежедневно через регулярные ракетные и артиллерийские удары врага, уничтожают электросети", - сообщили в компании.

В частности на Донетчине энергетики компании вернули свет 457 тысячам семей в 522 населенных пунктах.

В июле энергетики возобновили поставки света в дома 5 тысяч семей. Работы проводили в 12 населенных пунктах Криворожского и Никопольского районов.

Также в июле трижды ремонтировали электросети после обстрелов в Одесской области. Специалисты вернули электроснабжение более 3 тысячам семей в 7 населенных пунктах области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Вторжение России в Украину
NEWS
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром