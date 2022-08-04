ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 20:22
Енергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК Фото: Ееергетики в липні відновили електропостачання для 478 тисяч родин в зоні бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За липень енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 478 тисяч родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Роботи проводили у 590 населених пунктах у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. У деяких містах та селах енергетикам довелося повертати світло мало не щодня через регулярні ракетні та артилерійські удари ворога, що знищують електромережі", - повідомили в компанії.

Зокрема на Донеччині енергетики компанії повернули світло 457 тисячам родин у 522 населених пунктах.

У липні енергетики відновили постачання світла до осель 5 тисяч родин. Роботи проводили у 12 населених пунктах Криворізького та Нікопольського районів.

Також у липні тричі ремонтували електромережі після обстрілів на Одещині. Фахівці повернули електропостачання понад 3 тисячам родин у 7 населених пунктах області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Вторгнення Росії до України
NEWS
Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
Це брехня. Зеленський різко відповів на нібито бажання Росії вести переговори
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром