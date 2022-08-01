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Энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий

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Понедельник 01 августа 2022 16:53
Энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий Фото: энергетики в июле восстановили электроснабжение для 478 тысяч семей в зоне боевых действий (dtek com)
Автор: Александр Мороз

За июль энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 478 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Работы проводили в 590 населенных пунктах в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. В некоторых городах и селах энергетикам пришлось возвращать свет чуть ли не ежедневно через регулярные ракетные и артиллерийские удары врага, уничтожают электросети", - сообщили в компании.

В частности на Донетчине энергетики компании вернули свет 457 тысячам семей в 522 населенных пунктах.

В июле энергетики возобновили поставки света в дома 5 тысяч семей. Работы проводили в 12 населенных пунктах Криворожского и Никопольского районов.

Также в июле трижды ремонтировали электросети после обстрелов в Одесской области. Специалисты вернули электроснабжение более 3 тысячам семей в 7 населенных пунктах области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Электроэнергия
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