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Енергетики і влада змогли досягти хороших результатів зі світлом, - Зеленський

Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Зараз вдається забезпечувати енергетичні потреби людей і підприємств на більшості території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

За його словами, на засіданні Ставки верховного головнокомандуючого була доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та процесу відновлення енергосистеми після російських ударів.

"Хочу відзначити: маємо хороші новини, хороші результати, і це здобуток усіх наших енергетиків, ремонтників, представників центральної і місцевої влади, які виконували відповідні завдання", - сказав президент.

Він також додав, що на більшості території України вдається забезпечувати енергетичні потреби людей і підприємств.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергія