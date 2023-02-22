RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики и власть смогли добиться хороших результатов со светом, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Сейчас удается обеспечивать энергетические потребности людей и предприятий на большинстве территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, на заседании Ставки верховного главнокомандующего был доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации в энергетике и процессу восстановления энергосистемы после российских ударов.

"Хочу отметить: есть хорошие новости, хорошие результаты, и это достижение всех наших энергетиков, ремонтников, представителей центральных и местных властей, которые выполняли соответствующие задачи", - сказал президент.

Он также добавил, что на большинстве территории Украины удается обеспечивать энергетические потребности людей и предприятий.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭлектроэнергия