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Енергетики за дві доби повернули світло для 32 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики за дві доби повернули світло для 32 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За дві доби енергетики ДТЕК відновили електропостачання для майже понад 32 тисяч родин у 18 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

За 25 та 26 січня енергетики відновили електроживлення для понад 32 тисяч родин у 18 населених пунктах Донецької області, знеструмлених через бойові дії в регіоні.

"Попри загострення ситуації в області, енергетикам вдалося отримати дозвіл військових на проведення низки робіт та відновити електропостачання для понад 32 тисяч родин. Поки що знеструмленими лишаються 99 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт", - зазначається у повідомленні компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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Донецька областьДТЕК