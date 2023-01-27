RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики за двое суток вернули свет для 32 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики за двое суток вернули свет для 32 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За двое суток энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 32 тысяч семей в 18 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

За 25 и 26 января энергетики возобновили электропитание более 32 тысяч семей в 18 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий в регионе.

"Несмотря на обострение ситуации в области, энергетикам удалось получить разрешение военных на проведение ряда работ и возобновить электроснабжение более 32 тысяч семей. Пока обесточенными остаются 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьДТЭК