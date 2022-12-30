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Энергетики ДТЭК завершили восстановление электросетей севера Херсонской области

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Пятница 30 декабря 2022 15:18
Энергетики ДТЭК завершили восстановление электросетей севера Херсонской области Фото: Энергетики ДТЭК завершили восстановление электросетей севера Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

27 декабря энергетики ДТЭК Днепровские электросети совместно со специалистами других операторов системы распределения возобновили работу линии 150 кВ, питающей север Херсонщины. 30 декабря полностью возобновлены поставки света Бериславу и Бериславскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"25 энергетиков 29 дней ремонтировали оборудование, чтобы возобновить электроснабжение в области. Благодаря выполненным ремонтам свет снова получают жители Берислава и Бериславского района Херсонской области", - сообщили в компании.

Энергетики работали в тесном взаимодействии с саперами, ведь в деоккупированной области очень много замен.

Напомним, в первый день освобождения Херсонщины от российских кафиров, компания ДТЭК Ахметова предложила правительству и местным властям помочь восстановить разрушенные оккупантами линии электропередачи.

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ДТЭК Херсонская область
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