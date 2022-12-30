Энергетики ДТЭК завершили восстановление электросетей севера Херсонской области

27 декабря энергетики ДТЭК Днепровские электросети совместно со специалистами других операторов системы распределения возобновили работу линии 150 кВ, питающей север Херсонщины. 30 декабря полностью возобновлены поставки света Бериславу и Бериславскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"25 энергетиков 29 дней ремонтировали оборудование, чтобы возобновить электроснабжение в области. Благодаря выполненным ремонтам свет снова получают жители Берислава и Бериславского района Херсонской области", - сообщили в компании.

Энергетики работали в тесном взаимодействии с саперами, ведь в деоккупированной области очень много замен.

Напомним, в первый день освобождения Херсонщины от российских кафиров, компания ДТЭК Ахметова предложила правительству и местным властям помочь восстановить разрушенные оккупантами линии электропередачи.