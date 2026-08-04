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Енергетики ДТЕК вразили цифрою відновлених після ворожих ударів об’єктів

19:03 04.08.2026 Вт
2 хв
Енергетики повернули світло у понад 14 мільйонів домівок від початку року
aimg Анна Шиканова
Енергетики відремонтували рекордну кількість об'єктів у 2026 році (фото: Getty Images)

Енергетики ДТЕК у першому півріччі 2026 року відновили понад 1,7 тисячі об'єктів, повернувши світло для 14,5 млн родин після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Як зазначають у компанії, ремонтні бригади відновлювали підстанції, трансформаторні та розподільчі пункти, а також лінії електропередачі у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

Загалом за січень-червень енергетики повернули в роботу 240 пошкоджених енергооб’єктів та 1487 ліній електропередачі протяжністю майже 6 000 км. Це дозволило реанімувати 83% ліній, що зазнали руйнувань внаслідок бойових дій.

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У ДТЕК наголосили, що фахівці розпочинають ремонтні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до об'єктів від ЗСУ та ДСНС.

Через постійні повторні обстріли інфраструктури підсумковий показник у 14,5 млн родин враховує повторне відновлення електропостачання для частини клієнтів.

"Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики щодня відновлюють пошкоджені мережі. З початку цього року ОСР ДТЕК Мережі повернули в роботу 83% ліній електропередачі, що зазнали руйнувань внаслідок російських атак. Бригади докладають надзусиль, щоб якомога швидше повертати світло українським родинам і бізнесу", - зазначила гендиректорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

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У компанії додали, що відновлювальні роботи нерідко проходять у надскладних умовах прифронтових регіонів, а їхні темпи напряму залежать від безпекової ситуації та ступеня руйнування обладнання.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають мікрорайонами, а не в окремих будинках.

А також розповідали, що ДТЕК збільшив встановлення розумних лічильників і пояснювали у чому їхня перевага.

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