Энергетики ДТЭК возвращают свет в Броварах, обесточенного из-за обстрела 17 апреля

Из-за вражеского обстрела в Броварском районе 17 апреля была повреждена подстанция, питающая более 25 000 жителей Броваров. Энергетики за 3 часа вернули свет большей части клиентов. Работы по восстановлению электроснабжения планируют завершить до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Утром 17 апреля, из-за вражеского обстрела была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района. Из-за этого без света осталось более 25 000 потребителей.

"Специалисты компании за менее чем 3 часа заживили большую часть клиентов и больницу в г. Бровары. Сейчас энергетики делают все возможное для того, чтобы восстановить электроснабжение городского водоканала и всех клиентов до конца дня 17 апреля", - сообщили в ДТЭК.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что за минувшие сутки восстановили электроснабжение для 7057 семей в 23 населенных пунктах на освобожденной от оккупантов территории Киевской области.

В частности, свет вернули в населенные пункты Вышгородского района. Также частично удалось подать напряжение в пгт. Гостомель, г. Ирпень, г. Буча.

Аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление электроснабжения в населенных пунктах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 17 апреля запланированы работы еще в 27 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.