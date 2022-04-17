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Енергетики ДТЕК повертають світло у Броварах, знеструпленого через обстріл 17 квітня

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Неділя 17 квітня 2022 18:11
Енергетики ДТЕК повертають світло у Броварах, знеструпленого через обстріл 17 квітня Фото: енергетики ДТЕК повертають світло у Броварах, знеструплених через ворожий обстріл 17 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через ворожий обстріл в Броварському районі 17 квітня була пошкоджена підстанція, що живить понад 25 000 мешканців Броварів. Енергетики за 3 години повернули світло більшій частині клієнтів. Роботи з відновлення електропостачання планують завершити до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Вранці 17 квітня, через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 000 споживачів.

"Спеціалісти компанії за менше, ніж 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарню у м. Бровари. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання міського водоканалу та всіх клієнтів до кінця дня 17 квітня", - повідомили в ДТЕК.

Крім того, в ДТЕК повідомили, що за минулу добу відновили електропостачання для 7057 родин у 23 населених пунктах на звільненій від окупантів території Київської області.

Зокрема, світло повернули в населені пункти Вишгородського району. Також частково вдалося подати напругу у смт. Гостомель, м. Ірпінь, м. Буча.

Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення електропостачання в населених пунктах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. 17 квітня заплановані роботи ще у 27 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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