Енергетики ДТЕК відновили підстанцію в Херсоні, підтоплену внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Фахівці відновили роботу високовольтної лінії 150 кВ, щоб подати напругу в першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури водопостачання та водовідведення Херсону, та ввели в роботу підстанцію, яка вийшла з ладу через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Відновлювати зруйновану через напад російських окупантів електроінфраструктуру Херсону вирушили 22 енергетики та 7 одиниць техніки.

"Енергетики ДТЕК Одеські електромережі об’єдналися, щоб допомогти відновити електромережі та обладнання на Херсонщині, що вийшло з ладу через атаки ворога. Фахівці компанії двічі їздили у відрядження в Херсон. Щоб забезпечити херсонців водою, відновили роботу високовольтної лінії 150 кВ, ввели в роботу абонентську підстанцію, що тривалий час не працювала через підтоплення після підриву Каховської ГЕС", - повідомили в компанії.

В ДТЕК розповідають, що енергетики працювали в надскладних умовах під звуки вибухів, адже ворог продовжує обстрілювати Херсон з лівого берегу Дніпра.

Під час першого відрядження на Херсонщину фахівці закінчили роботу на 10 днів раніше запланованої дати - замінили майже три кілометри пошкодженої високовольтної лінії, що пролягала через річку, та зруйновану металеву опору на залізобетонну. Це дало змогу відновити роботу об’єктів критичної інфраструктури та забезпечити херсонців водою.

Нагадаємо, готуючись до зими ДТЕК оновив дві високовольтні підстанції в Києві. Вони забезпечують світлом майже 200 багатоповерхівок, понад 2,5 тисячі приватних будинків, школи, дитсадки, лікарні та інші соціально важливі об’єкти столиці.