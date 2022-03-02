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Энергетики ДТЭК вернули свет в Мариуполь, - горсовет

Автор: Артем Горовенко

Ночью 2 марта аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети возобновили электропитание большей части города Мариуполя - Центрального и Приморского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет в Telegram-канале.

"Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК героически вышли в поле. Под обстрелами пуль, снарядов они делали все, чтобы наш город мог жить и работать. Сегодня нам это удалось. В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его в три раза больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах", - сообщили в горсовете.

По данным Министерства энергетики, энергетикам удалось вернуть электропитание 81 тыс. абонентов в центральной части и на правом берегу города. Это Центральный и Приморский районы Мариуполя.

Аварийные бригады энергетики готовы возобновить электроснабжение оставшихся 50 тыс. абонентов и ждут разрешения на выполнение работ от Вооруженных сил Украины.

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ДТЭКМариуполь