RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Енергетики ДТЕК повернули світло до Маріуполя, - міськрада

Автор: Артем Горовенко

Вночі 2 березня аварійні бригади ДТЕК донецькі електромережі відновили електроживлення більшої частини міста Маріуполя - Центрального та Приморського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду в Telegram-каналі.

"Наші комунальники, працівники компанії ДТЕК героїчно вийшли в поле. Під обстрілами куль, снарядів вони робили все, щоб наше місто могло жити і працювати. Сьогодні нам це вдалося. У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб і зробили його в три рази більше. 26 тонн хліба з'явилося в наших магазинах", - повідомили в міськраді.

За даними Міністерства енергетики, енергетикам вдалося повернути електроживлення 81 тис. абонентів у центральній частині та на правому березі міста. Це центральний і Приморський райони Маріуполя.

Аварійні бригади енергетики готові відновити електропостачання залишилися 50 тис. абонентів і чекають дозволу на виконання робіт від Збройних сил України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКМаріуполь