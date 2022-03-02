Енергетики ДТЕК повернули світло до Маріуполя, - міськрада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду в Telegram -каналі.

"Наші комунальники, працівники компанії ДТЕК героїчно вийшли в поле. Під обстрілами куль, снарядів вони робили все, щоб наше місто могло жити і працювати. Сьогодні нам це вдалося. У місті з'явилося світло, відновився мобільний зв'язок, наскільки це можливо. Вночі ми пекли хліб і зробили його в три рази більше. 26 тонн хліба з'явилося в наших магазинах", - повідомили в міськраді.

За даними Міністерства енергетики, енергетикам вдалося повернути електроживлення 81 тис. абонентів у центральній частині та на правому березі міста. Це центральний і Приморський райони Маріуполя.

Аварійні бригади енергетики готові відновити електропостачання залишилися 50 тис. абонентів і чекають дозволу на виконання робіт від Збройних сил України.