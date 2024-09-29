UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів

Фото: енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів, щоб місто було забезпечено електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Times.

"Електропостачання Покровська стало пріоритетною ціллю. Щодня росіяни бомбардують і обстрілюють підстанції та лінії електропередач. Щодня електрики ДТЕК відновлюють їх", - йдеться в статті. 

Зазначається, що попри постійні руйнування, енергетикам  ДТЕК вдається підтримувати електропостачання на 80% території міста. 

Тут щодня працює 10 ремонтних бригад компанії, які постійно лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська. 

"Наші бійці воюють за утримання окопів, ми воюємо за ремонт ліній електропередач. Наша місія критично важлива. Без електроенергії немає життя", - сказав начальник дільниці електромонтерів у Покровську Віталій. 

Нагадаємо, в Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК Ріната Ахметова, які повертають людям світло після ворожих обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКПокровськ