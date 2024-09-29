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Энергетики ДТЭК ежедневно чинят энергетическую инфраструктуру Покровска после обстрелов

Фото: энергетики ДТЭК ежедневно чинят энергетическую инфраструктуру Покровска после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики ДТЭК ежедневно чинят энергетическую инфраструктуру Покровска после обстрелов, чтобы город был обеспечен электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Times.

"Электроснабжение Покровска стало приоритетной целью. Ежедневно россияне бомбят и обстреливают подстанции и линии электропередач. Ежедневно электричества ДТЭК восстанавливают их", - говорится в статье.

Отмечается, что, несмотря на постоянные разрушения, энергетикам ДТЭК удается поддерживать электроснабжение на 80% территории города.

Здесь ежедневно работает 10 ремонтных бригад компании, которые постоянно чинят энергетическую инфраструктуру Покровска.

"Наши бойцы воюют за содержание окопов, мы сражаемся за ремонт линий электропередач. Наша миссия критически важна. Без электроэнергии нет жизни", - сказал начальник участка электромонтеров в Покровске Виталий.

Напомним, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК Рината Ахметова, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.

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ДТЭКПокровск