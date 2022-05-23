Энергетики ДТЭК и саперы восстановили электроснабжение Гостомеля, - глава администрации

Энергетики компании ДТЭК вместе с саперами ВСУ И ГСЧС провели невероятную работу по восстановлению электроснабжения Гостомеля и близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Гостомельской поселковой военной администрации Тараса Думенко.

"Благодаря усилиям ДТЭК, невероятным усилием, восстановлено энергоснабжение всех балансовых домов компании, и сейчас они активно помогают в восстановлении энергоснабжения на тех объектах, которые находятся вне их балансом", - заявил он.

Сейчас энергетики проводят работы на сторонних сетях, в том числе на внутридомовых.

"Также невероятную работу делают саперы, которые оперативно помогли разминировать проездные дороги и места проживания людей. Конечно, впереди еще разминирование полей, лесов, грунтовых дорог, но проделана невероятная работа всеми", - отметил глава Гостомельской военно-гражданской администрации.

Напомним, с начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 1,6 млн потребителей.