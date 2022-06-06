ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме, - КОВА

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 16:43
Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме, - КОВА Фото: энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме (koda.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Все ремонтные бригады "ДТЭК Киевские региональные электросети" во время военно состояния переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет во время отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской областной военной администрации.

"В случае повреждений из-за боевых действий работники также имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования", - сообщили местные власти.

В мае энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети вернули свет 300 тысячам семей, что остались без электроснабжения из-за боевых действий и аварийной ситуации в электросетях.

"С начала войны энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети не останавливают работы для поддержания стабильной работы электросетей. И продолжают поддерживать надежность и качество электроснабжения жителей и предприятий Киевской области. Энергетикам приходилось ликвидировать не только последствия боевых действий в области, но и последствия непогоды и аварий на электросетях. За май специалисты компании ликвидировали 347 аварийных ситуаций на сетях и вернули свет 302 606 клиентам", - сообщили в Киевской военной администрации.

18 мая энергетики компании ДТЭК завершили ремонты оборудования и вернули свет жителям пострадавших от оккупации районов. Сейчас энергетики завершают точечные подключения клиентов, что возвращаются в свои дома, или отремонтировали внутридомовые сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киевская область
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью