Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме в пострадавших от обстрелов районах

"Из 7 районов Днепропетровщины 2 страдают от обстрелов со стороны врага. Страдают общины, люди. Они остаются без света и газа. Тем не менее, я могу сказать уверенно: компания ДТЭК работает постоянно и уже восстановила свет в 972 частных домохозяйствах. И вообще все, что будет повреждено и разрушено - будет восстановлено", - заявил глава облсовета.

Он уточнил, что обстрелам подвергаются Криворожский район и Синельниковский районы.

Напомним, 18 мая специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.

Всего с начала войны, энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,6 млн семей.