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Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме в пострадавших от обстрелов районах

Фото: энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме в пострадавших от обстрелов районах (t me)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ДТЭК усиленно работают в районах Днепропетровской области, подвергающихся обстрелам со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в эфире "Днепр TV".

"Из 7 районов Днепропетровщины 2 страдают от обстрелов со стороны врага. Страдают общины, люди. Они остаются без света и газа. Тем не менее, я могу сказать уверенно: компания ДТЭК работает постоянно и уже восстановила свет в 972 частных домохозяйствах. И вообще все, что будет повреждено и разрушено - будет восстановлено", - заявил глава облсовета.

Он уточнил, что обстрелам подвергаются Криворожский район и Синельниковский районы.

Напомним, 18 мая специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.

Всего с начала войны, энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,6 млн семей.

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