Енергетики ДТЕК пройшли в Німеччині навчання з управління системами накопичення енергії

Енергетики компанії ДТЕК пройшли за кордоном курс з управління системами накопичення енергії. Навчання отримали понад 20 співробітників компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Понад 20 висококваліфікованих спеціалістів компанії пройшли курс ознайомлення з системами зберігання електроенергії Fluence за кордоном та отримали необхідні знання і навички монтажу, пусконалагодження, експлуатації, технічного обслуговування та усунення можливих несправностей", - йдеться в ньому.
Зазначається, що тренінги складались з декількох модулів, кожний з яких включав теоретичну й практичну частини: встановлення обладнання, пусконалагоджувальні роботи, пошук та усунення несправностей.
"Впровадження нових технологій, таких як установки зберігання енергії, потребує відповідної високої кваліфікації фахівців, які не лише мають побудувати їх, а і надалі обслуговуватимуть ці системи. ДТЕК ВДЕ разом із Fluence забезпечили високий рівень підготовки наших спеціалістів", - підкреслив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.
Передбачається, що після проходження тренінгів, на етапі пусконалагодження установок зберігання енергії, компанія Fluence буде надавати онлайн-підтримку у вигляді проведення онлайн моніторингу, діагностики та тестувань обладнання.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова інвестує 140 млн євро в будівництво в Україні установок зберігання енергії на 200 МВт.
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