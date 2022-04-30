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Энергетики ДТЭК пострадали от российской мины, возвращая свет в Киевской области

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Суббота 30 апреля 2022 18:30
Энергетики ДТЭК пострадали от российской мины, возвращая свет в Киевской области Фото: энергетики ДТЭК пострадали от русской мины, возвращая свет в Киевской области (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтная бригада энергетиков ДТЭК подорвалась на взрывном устройстве по грунтовой дороге, установленном российскими оккупантами. Один сотрудник погиб, двое - в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего ведущего инженера и пострадавших специалистов аварийной бригады, которые с первого дня войны работают на энергетическом фронте, чтобы возвращать свет на освобожденных от оккупации территориях. Компания оказывает всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям пострадавших сотрудников, а также делает все, чтобы они получили необходимое лечение", - сообщили в ДТЭК.

Трагедия произошла 28 апреля. Аварийная бригада подорвалась на взрывном устройстве, когда двигалась в районное подразделение после выполнения работ в Макаровском районе.

По предварительным выводам специалистов, автомобиль подорвался на заложенном взрывном тротиловом устройства на глубине 60 сантиметров от земли с выведенным спусковым механизмом. В таком устройстве отсутствует металл. Именно поэтому его было сложно обнаружить саперам. На обратном пути бригадный автомобиль задел этот механизм и произошел взрыв.

Случай произошел несмотря на то, что компания работает в соответствии со специальной разрешительной процедурой на выполнение работ для того, чтобы электромонтеры могли безопасно работать.

Маршрут, по которому двигалась бригада, проверялся на наличие опасных устройств представителями ГСЧС в присутствии представителей компании 20 апреля. Бригада получила разрешение на безопасное ведение работ в этом месте. Бригадный автомобиль двигался утром на место работ и после завершения по одной и той же согласованной трассе, не меняя маршрута.

Комиссия, созданная для проверки обстоятельств трагедии, тщательно изучит детали, чтобы исключить возможность подобных случаев с нашими сотрудниками, которые возвращают свет в дома жителей.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы максимально обезопасить наших работников. Аварийные бригады выезжают на место работы исключительно после саперов, которые тщательно проводят разминирование территорий и предоставляют разрешение. К большому сожалению, подобные трагедии все равно случаются. ДТЭК обязательно окажет всю необходимую помощь для лечения пострадавших энергетиков и поможет семье погибшего. Благодаря энергетикам, которые героически выполняют свою работу в военное время, тысячи людей сейчас могут пользоваться электроэнергией", - сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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ДТЭК Киевская область
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