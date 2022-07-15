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Энергетики ДТЭК получили награды за восстановление работы инфраструктуры УЗ

Фото: энергетики ДТЭК получили награды за восстановление работы инфраструктуры УЗ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

38 энергетиков ДТЭК получили награды за помощь в восстановлении поврежденных обстрелами сетей "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В мае-июне этого года после вражеских обстрелов были повреждены инфраструктурные объекты Укрзализныци во Львовской и Киевской областях. Было разрушено 2 подстанции, из-за чего была нарушена нормальная схема железнодорожного сообщения и снабжения света в этих областях.

За вклад в возобновление работы энергообъектов для железнодорожного сообщения "Укрзализныця" наградила грамотами и благодарностями 21 специалиста ДТЭК одесские электросети и 17 специалистов ДТЭК Днепровские электросети.

"Помощь наших бригад в восстановлении электроинфраструктуры Укрзализныци, разрушенной из-за вражеских обстрелов-пример консолидации усилий всех украинцев ради победы. Мы все стали одной мощной командой, которая возвращает электроэнергию, чтобы врачи имели возможность спасать жизни, бизнес работать, украинцы - быть на связи с родными и близкими и передвигаться по стране и за ее пределами", - сообщили в компании.

Напомним, ранее отмечалось, что энергетики ДТЭК восстановили поставки света для 3 млн домохозяйств, пострадавших из-за боевых действий в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

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ДТЭКУкрзализныця