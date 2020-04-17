Энергетики ДТЭК Бурштынской ТЭС призвали соблюдать карантин

Энергетики ДТЭК Бурштынской ТЭС инициировали проект #StayHomeWatchBirds, призывая всех украинцев соблюдать карантин, оставаться дома и наблюдать за птицами. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Как сообщают в компании, работники Бурштынской ТЭС больше трех недель работают в особом режиме, находясь круглосуточно на станции.

"Они обеспечивают бесперебойное энергоснабжение городов, больниц и всех социальных объектов, от которых зависят жизнь и здоровье людей. Для уменьшения темпов распространения вируса COVID-19 энергетики ДТЭК призывают всех украинцев оставаться дома и присоединяться к наблюдению за природой онлайн. Инициативу назвали #StayHomeWatchBirds", - сообщает пресс-служба.

Отмечается также, что в прошлом году ДТЭК совместно с нидерландской компанией Silence TV Europe и Галицким национальным природным парком установили 4 лайв-камеры, которые транслируют жизнь водоплавающих птиц на Бурштынском полуострове.

Как сообщает пресс-служба, это первые, и пока единственные в Украине камеры для бердвотчинга, которые доступны всем желающим. Ученые-орнитологи уже год с помощью онлайн-наблюдения изучают диких птиц этой местности. На сегодня на водоеме зафиксировано до 100 различных видов птиц, 19 из которых занесены в Красную книгу Украины.

"С 21 марта ДТЭК Бурштынская ТЭС перешла в капсульный режим работы, что подразумевает полную изоляцию сотрудников от внешних контактов. Мы продолжаем работать в это непростое время для того, чтобы у всех украинцев дома был свет и тепло. ДТЭК Бурштынская ТЭС и водохранилище рядом – это уникальное место соседства градообразующей промышленности и дикой природы. От соблюдения правил карантина всеми жителями Украины зависит, как скоро закончится и наша самая длинная смена. Пока вы находитесь дома, наблюдайте за птицами онлайн через наши камеры. Если у вас есть дети, это может быть хорошим семейным хобби во время карантина", - говорит директор ДТЭК Бурштынская ТЭС Валерий Хомяков.

В рамках инициативы #StayHomeWatchBirds любой желающий может сделать вклад в сохранение окружающей среды и развитие орнитологии, оставив информацию о результатах онлайн-наблюдения за птицами на сайте проекта.

"Пандемия негативно влияет на экономику Украины, но каждый житель может внести свой вклад в борьбу с COVID19. Ограничение социальных контактов и соблюдение правил личной защиты от вируса, чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции - вот, что нужно, чтобы совместные усилия общества, государства, бизнеса увенчались успехом и карантин быстрее закончился. Этим проектом мы также хотим привлечь внимание к идее сохранения биоразнообразия и развития экотуризма, потенциал которого может оказать существенное влияние на экономику региона", - рассказывает директор по региональной политике "ДТЭК Энерго" Татьяна Оверина.

Напомним, ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.