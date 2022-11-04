Енергетики за добу повернули світло для 38 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для майже 38 тисяч родин в 79 населених пунктах Дніпропетровської та Донецької областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"3 листопада аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити мережі та обладнання для 77 населених пунктів, постраждалих через постійні бойові дії на Донеччині. У результаті майже 37 тисяч родин знову з електрикою. Фахівці енергокомпанії докладають максимум зусиль задля якнайскорішого відновлення електропостачання, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт", - зазначають в компанії.

Крім того, протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для 1 347 родини у 2 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні. Нині електропостачання в них повністю відновлено.

Поки без електропостачання залишається 81 населений пункт, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.