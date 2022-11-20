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Енергетики за добу повернули світло для 3 тисяч родин у Донецькій області

Фото: енергетики за добу повернули світло для 3 тисяч родин у Донецькій області (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Енергетики компанії ДТЕК за минулу добу відновили електропостачання для 3 тисяч родин в містечку прифронтової Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Фахівці енергокомпанії роблять усе можливе для відновлення світла в регіоні, щойно це стає можливим. За вчора спеціалісти ДТЕК Донецькі електромережі змогли повернути світло в оселі жителів ще одного з населених пунктів. Це дало змогу відновити електропостачання для 3 тисяч домогосподарств", - йдеться в повідомленні.

Наразі без світла в Донецькій області - близько 100 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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Донецька область