Энергетики в сутки вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области

"Специалисты энергокомпании делают все возможное для восстановления света в регионе, как только это становится возможным. За вчера специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли вернуть свет в дома жителей еще одного из населенных пунктов. Это позволило возобновить электроснабжение для 3 тысяч домохозяйств", - говорится в сообщении.

В настоящее время без света в Донецкой области - около 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.