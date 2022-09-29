Енергетики за добу повернули світло для 13 тисяч родин, - ДТЕК

Попри активні обстріли Донецької області енергетика вдалося відремонтувати електромережі та повернути світло у 13 населених пунктах. 3 488 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах знову зі світлом.

Крім того, цього тижня дедалі більше страждає через обстріли Дніпропетровщина. В ДТЕК повідомляють, що протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу електромереж для 9113 родин у 3 населених пунктах Нікопольського району, які були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні.

Однак вночі ворог завдав ракетних ударів по Дніпровському районі, а також знов атакував Зеленодольську громаду, що призвело до нових пошкоджень ліній. Без електропостачання наразі залишається 810 родин у 2 населених пунктах.

"Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі роблять все можливе, аби повернути світло в найкоротші терміни. Роботи будуть проведені, щойно наші фахівці отримають дозвіл на них від ДСНС та військових", - підкреслюють в ДТЕК.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.