Энергетики в Британии обвинили Россию в "национальном кризисе"

Главы двух британских энергетических компаний (EDF и Good Energy), а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили о нарастающем "национальном кризисе" из-за взлетевших цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки. Они попросили власти принять меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Кризис поставил отрасль на грань катастрофы.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной.

"Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%", - добавила она.