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Энергетики в Британии обвинили Россию в "национальном кризисе"

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Лондон, Суббота 25 декабря 2021 01:11
Энергетики в Британии обвинили Россию в "национальном кризисе" Фото: Энергетики в Британии обвинили РФ в национальном кризисе (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Главы двух британских энергетических компаний (EDF и Good Energy), а также отраслевой ассоциации Energy UK, заявили о нарастающем "национальном кризисе" из-за взлетевших цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки. Они попросили власти принять меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Кризис поставил отрасль на грань катастрофы.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной.

"Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%", - добавила она.

Отметим, российский "Газпром" пятый день не бронирует мощности "Ямал-Европа". В результате газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток. На этом фоне Путин заявил, что Германия поставляет газ в Украину.

Как ранее сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон, "Газпром" снизил поставки газа в Европу через Польшу и Украину.

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