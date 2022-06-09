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Энергетики после артобстрела вернули свет для 27 тысяч жителей Донецкой области, - ДТЭК

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Четверг 09 июня 2022 18:12
Энергетики после артобстрела вернули свет для 27 тысяч жителей Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики после артобстрела вернули свет для 27 тысяч жителей Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ликвидировали последствия вражеского артиллерийского обстрела линий электропередачи и вернули свет 22 населенным пунктам Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского районов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"За сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили электропитание для жителей 22 населенных пунктов. Всего свет вернулся к 26 503 жилищ жителей Донецкой области", - сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось за сутки вернуть свет в 15 городов и сел Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского направлений, подвергшихся обстрелам оккупантов утром 8 апреля.

По состоянию на 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области.

Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. В значительной части этих населенных пунктов энергетики не имеют возможности провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.

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ДТЭК Донецкая область
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