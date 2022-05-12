Энергетикам ДТЭК осталось несколько дней до полного восстановления света в Киевской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В Киевской области мы уже завершаем восстановление после деоккупации. У нас без света остаются 4 тысячи потребителей в 10 населенных пунктах", - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Это остатки того, что натворили оккупанты на Киевщине. Мы планируем в ближайшие дни завершить восстановление для того, чтобы полностью выйти на обеспечение электричеством всех домохозяйств в Киевской области, - подчеркнул Сахарук.

По его словам, сейчас наибольшие сложности с восстановлением электроснабжения в Донецкой области, где без света остаются 340 тыс. потребителей.

"Там постоянно происходят обстрелы. И поэтому то количество потребителей, которую мы запитываемого обычно они же и теряют электричество. Это Лиманской, Авдеевской, Марьянской, Торецкий районы, где постоянно происходят обесточивания", - отметил Сахарук.

Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет для более чем 1,5 млн семей. Части потребителей из-за повторных обстрелов электроэнергию восстанавливали по несколько раз.