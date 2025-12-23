Енергетика, війна і допомога Заходу: що визначатиме курс гривні у 2026-му

Попри те, що в державному бюджеті на наступний рік закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол., фінансові експерти закликають не сприймати цей показник як неминучу реальність.

Ключовими чинниками, що формуватимуть динаміку ринку, залишатимуться обсяги міжнародної допомоги, стан торговельного балансу та здатність енергетичної системи витримувати зовнішні виклики.

Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій наголошує на тому, що без серйозних зовнішніх викликів попит на валюту не буде критичним, а отже, і підстав для різкого обвалу гривні наразі немає.

"Якщо ж ми говоримо про закладений до держбюджету прогноз уряду, за яким у 2026 році курс очікується на середньому рівні 45,7 грн/дол., то така девальвація малоймовірна, оскільки для цього банально немає великого попиту", - каже Паращій.

Особливу увагу експерти приділяють короткостроковим прогнозам на перший квартал року. Традиційно початок січня характеризується зниженням ділової активності та початком сезону податкових виплат, що може позитивно вплинути на стабільність національної валюти.

Як зазначає керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва, у цей період можливе певне зниження тиску на золотовалютні резерви НБУ.

"Звісно, у січні лише починається період рівноваги попиту і пропозиції, адже зазвичай пік припадає на кінець січня - першу половину лютого. Однак буквально у першій половині місяця ми побачимо певне курсове полегшення", - пояснює вона.

Проте економічний ландшафт 2026 року містить низку воєнних ризиків. Зокрема, йдеться про стан енергетичного сектору, логістичні ускладнення та можливе уповільнення експорту. Аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group попереджають, що реалізація песимістичного сценарію може змусити Нацбанк коригувати свою стратегію.

"За таких умов цілком ймовірним є суттєве пришвидшення девальваційного тренда протягом наступного року", - вважають у КИТ Group.

Окрім глобальних тенденцій, на ринок впливатиме і внутрішня поведінка гравців. Спеціалісти зауважують, що навіть у межах одного банку умови конвертації валют можуть суттєво різнитися залежно від вибраного інструменту. У КИТ Group радять звертати увагу на технічні деталі операцій, що дозволяє бізнесу та населенню мінімізувати транзакційні витрати.

"Наприклад, у разі купівлі на картку курс банку може становити 42,55 грн/дол., а у відділенні того ж банку, де відкрита картка, - 42,5 грн/дол.", - зазначають експерти.

Підбиваючи підсумки, експерти радять у 2026 році дотримуватися стратегії диверсифікації заощаджень. Враховуючи прагнення НБУ утримувати інфляцію в межах 5%, доцільним виглядає розподіл капіталу між гривневими активами з високою ліквідністю, такими як військові облігації, та валютними депозитами.

Це дозволить не лише зберегти кошти від знецінення, але й отримати помірну прибутковість у середньостроковій перспективі.