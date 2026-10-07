Енергетика стала однією з головних цілей РФ під час масованого удару, - Зеленський

"Одна з ключових мішеней - наша енергетика", - сказав Зеленський. За його словами, росіяни хотіли вдарити болісно й показово. Президент назвав цей удар одним із найбільш підлих.

Загалом росіяни випустили 70 ракет, серед яких було багато балістичних. Також летіли дрони "Шахеди". Збити вдалося лише частину. Цієї ночі під ударом були інфраструктура Києва та 12 областей.

Руйнування в Прилуках, Дніпрі та Кременчуці

За словами Зеленського, у день народження глави Кремля Володимира Путіна російська армія зруйнувала житловий будинок у Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка.

Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих і 26 поранених, серед яких п'ятеро дітей. Під завалами досі можуть бути люди, тому рятувальники безперервно працюють на місці й роблять усе, щоб знайти кожного та кожну.

Від російських ракетних ударів також пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотири багатоповерхівки у Кременчуці. Двоє людей загинули, восьмеро поранені.

У Запоріжжі дрон пошкодив багатоповерхівку. Росіяни вбили у Києві двох людей, ще двоє загинули в Олександрії.

"Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз - це життєва необхідність", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна щодня шукає ракети до "петріотів". Вони, за словами президента, можуть і повинні реально захищати життя людей в українському небі.

Нагадаємо, українська система радіоелектронної боротьби "Ліма" цього року відвела від Києва дві російські балістичні ракети, що летіли на урядовий об'єкт.

