ДТЕК повернув світло майже 1,9 млн родин за тиждень. Де було відключень найбільше

Так, з 5 по 11 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям понад 300 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак.

"Електрика знову доступна для майже 1,9 мільйонів родин у чотирьох областях та столиці", - йдеться в ньому.



Зазначається, що ворог посилив атаки на енергосистему країни. Ракетні та дронові атаки руйнували енергооб’єкти, у тому числі магістральні електромережі іншої енергокомпанії, спричинили введення стабілізаційних, а часом і екстрених відключень в деяких областях та столиці.



Зокрема, найбільше відновлень було у Києві, де минулого тижня вдалося повернути світло у 773,1 тисяч домівок після ворожих атак.



Наступна за кількістю відновлень – Одещина, яку ворог теж не полишає атакувати. З 5 по 11 жовтня енергетики змогли відновити електропостачання 451 тисячі осель місцевих мешканців.



Посилилися ворожі атаки і на Київщину: за останні сім днів фахівці енергокомпанії повернули електрику для 386,4 тисяч родин.



Не полишав ворог атакувати і Донеччину з Дніпропетровщиною, де через близькість лінії боєзіткнення зберігається особливо важка безпекова ситуація. На Донеччині знову з електрикою 185,3 тисячі осель, а на Дніпропетровщині – 86 тисяч.