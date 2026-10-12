ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

ДТЕК повернув світло майже 1,9 млн родин за тиждень. Де було відключень найбільше

18:23 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Бойко
ДТЕК повернув світло майже 1,9 млн родин за тиждень. Де було відключень найбільше Найбільше відновлень за тиждень було у Києві (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію майже 1,9 млн сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, з 5 по 11 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям понад 300 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак.

"Електрика знову доступна для майже 1,9 мільйонів родин у чотирьох областях та столиці", - йдеться в ньому.

Зазначається, що ворог посилив атаки на енергосистему країни. Ракетні та дронові атаки руйнували енергооб’єкти, у тому числі магістральні електромережі іншої енергокомпанії, спричинили введення стабілізаційних, а часом і екстрених відключень в деяких областях та столиці.

Зокрема, найбільше відновлень було у Києві, де минулого тижня вдалося повернути світло у 773,1 тисяч домівок після ворожих атак.

Наступна за кількістю відновлень – Одещина, яку ворог теж не полишає атакувати. З 5 по 11 жовтня енергетики змогли відновити електропостачання 451 тисячі осель місцевих мешканців.

Посилилися ворожі атаки і на Київщину: за останні сім днів фахівці енергокомпанії повернули електрику для 386,4 тисяч родин.

Не полишав ворог атакувати і Донеччину з Дніпропетровщиною, де через близькість лінії боєзіткнення зберігається особливо важка безпекова ситуація. На Донеччині знову з електрикою 185,3 тисячі осель, а на Дніпропетровщині – 86 тисяч.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин у чотирьох областях та Києві, чиї домівки були знеструмлені внаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти вдарили по двох енергетичних об’єктах ДТЕК у Дніпропетровській області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК
Новини
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Крок до ЄС: Рада ухвалила важливий закон про освіту для нацменшин
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою