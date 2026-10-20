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Энергетика под ударом: за неделю ДТЭК вернул свет для 1,7 млн ​​семей после обстрелов

16:54 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Анна Березина
Энергетика под ударом: за неделю ДТЭК вернул свет для 1,7 млн ​​семей после обстрелов ДТЭК ликвидирует последствия атак РФ на энергетику (фото: dtek.com)
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С 12 по 18 октября энергетики ДТЭК вернули свет более 1,7 млн ​​семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без электроснабжения из-за российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные компании ДТЭК.

Где было больше всего отключений света и ремонтов

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 600 населенных пунктах, обесточенных в результате российских атак.

Больше всего восстановлений было в Киеве, где свет вернули 642,5 тысяч семей. Обесточение было вызвано атаками на магистральные электросети, через которые столица получает электроэнергию.

В Донецкой области за неделю энергетики возобновили электроснабжение 474,2 тысячи домов, в Одесской области - 243,5 тысячи, в Киевской области - более 229,4 тысячи, а в Днепропетровской - 166,4 тысячи.

РФ атакует энергетику: действуют графики

В компании отмечают, что российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в последнее время усилились обстрелы энергообъектов Киева, Киевщины и Одесской области.

Из-за повреждений энергосистемы в отдельных регионах вынужденно применяют стабилизационные и экстренные отключения света.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию почти 1,9 млн семей.

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