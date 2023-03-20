Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів

"Противник здійснив 14 масованих ракетних ударів по території України. З них вісім ударів - з використанням БпЛА типу Shahed-131/136, чотири - з використанням крилатих ракет різного базування та два комбінованих ракетних удари", - сказав він.

Наєв також зазначив, що противник продовжує вдосконалювати тактичні прийоми, які узгоджені за часом і цілями. "Їхня основна ціль - це енергетичні об'єкти України. Наприклад, один із таких прийомів - це нанесення комбінованих ударів з декількох напрямків різними засобами ураження, включаючи Х-31П, Х-59, Х-22 і "Кинжали". У такий спосіб ворог ускладнює роботу нашої ППО - ці повітряні цілі мають різні характеристики і характер польоту", - додав він.

В цьому контексті він згадав і повітряні кулі над різними українськими регіонами, метою яких було виявлення позицій української ППО. "Втім, основою залишаються все ті ж Х-101, Х-555 зі стратегічних бомбардувальників і "Калібри" морського базування. А їх дійсно стає в запасі противника усе менше", - сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Наєв зазначив, що сили та засоби розвідки намагаються постійно викривати наміри противника, а для захисту таких об’єктів вживаються всі превентивні заходи.

"За оцінками наших експертів, Росія продовжить завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури та центрах прийняття рішень. Звісно, окремими цілями можуть бути місця розміщення зразків озброєння та військової техніки іноземного виробництва, а також райони зосередження військ", - додав він.