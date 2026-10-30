Енергетика без грошей на відновлення: як борги балансуючого ринку стримують інвестиції

За його словами, протягом останнього року боргова проблема лише загострилася, а заборгованість значно перевищує показники початку 2026 року.



"Інша проблема - це борги балансуючого ринку. Це проблема, яка лише посилюється за останній рік. Нові числа про борги, вони вже значно перевищують те, що на початок 2026-го року", - зазначив Прокіп.



Експерт наголосив, що через неплатежі енергетичні компанії не отримують необхідних коштів саме тоді, коли мають витрачати значні ресурси на ремонти пошкоджених об'єктів. Водночас борги стримують інвесторів від будівництва нових потужностей, які могли б посилити енергосистему.

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"З одного боку, це бар'єр для будівництва нової генерації; з іншого боку, це проблема ліквідності для компаній, які в умовах обстрілів потребують коштів для відновлення", - пояснив Прокіп.