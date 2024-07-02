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Енергетичний сектор України зазнав майже 57 млрд доларів збитків під час війни, - МВФ

Фото: енергетичний сектор України зазнав майже 57 млрд доларів збитків під час війни (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення український енергетичний сектор зазнав понад 56 млрд доларів збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", - йдеться у звіті. 
 
Зазначається, що протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС. 
 
Крім того, було зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільску ТЕС. 
 
Раніше повідомлялося, що Росія зруйнувала 90% теплової генерації України.

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