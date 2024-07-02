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Энергетический сектор Украины понес почти 57 млрд долларов убытков во время войны, - МВФ

Фото: энергетический сектор Украины понес почти 57 млрд долларов убытков во время войны (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения украинский энергетический сектор понес более 56 млрд долларов убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.

"В результате полномасштабного вторжения России энергетическому сектору Украины был нанесен ущерб на 56,5 миллиарда долларов США", - говорится в отчете.

Отмечается, что за полномасштабное вторжение было оккупировано около 18 ГВт мощностей, в том числе крупнейшая в Восточной Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС.

Кроме того, была разрушена Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.

Ранее сообщалось, что Россия разрушила 90% тепловой генерации Украины.

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ТЭСМВФ