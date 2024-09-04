Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від наміру уніфікувати тариф на розподіл електроенергії

Позиція Нацкомісії з енергетики щодо скасування диференціації тарифів залежно від напруги необґрунтована, а сам намір є незрозумілим для Енергетичного співтовариства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листі Секретаріату ЕС до КРЕКП.

У співтоваристві нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943. І він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.

Енергетичне співтовариство нагадало НКРЕКП, що тарифи на розподіл повинні відображати витрати, враховувати використання мережі розподілу користувачами системи, та застосовуватися в недискримінаційний спосіб. Крім того, витрати мають компенсуватись тими споживачами, які використовували мережу – з дотриманням принципу каскадування.

У листі підкреслюється, що відповідно до статті 18 Регламенту 2019/943, регулятор має враховувати найкращі практики щодо методології тарифів на передачу та розподіл електричної енергії, які узагальнює ACER - Агентство з питань співробітництва регуляторів енергетики. Це агентство надає офіційні рекомендації національним регуляторам, а вони, в свою чергу – їх дотримуються.

Відповідно до звіту ACER, всі країни-члени ЄС (крім Мальти) мають тарифи на розподіл, диференційовані за рівнями напруги. Схожої практики дотримуються і країни-члени Енергетичного співтовариства. Причому кількість таких класів зазвичай перевищує три, тоді як в Україні їх лише два.

Тому Україні слід диверсифікувати далі систему класифікації споживачів за класами напруги, а не уніфікувати тарифну політику, підкреслили в ЕС.

Як відомо, Енергетичне співтовариство - це міжнародна організація, членом якої з 2011 року є і Україна. Ключовою ціллю організації є створення єдиного пан’європейського енергетичного ринку, базованого на правилах та принципах внутрішнього енергоринку ЄС, та адаптація країнами, що не є членами ЄС, європейського законодавства в сфері енергетики.

Нагадаємо, що після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

Це рішення розкритикували всі бізнес-асоціації України: за попередніми оцінками, це рішення призведе до збільшення витрат на електропостачання для великих споживачів майже на 30 млрд грн. Це, відповідно, призведе до скорочення надходжень до держбюджету на 20 млрд грн., а валютної виручки від експорту – до 0,5 млрд гривень.