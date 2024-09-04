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Энергосообщество призвало НКРЭКУ не унифицировать тариф на распределение электроенергии

Среда 04 сентября 2024 12:49
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Энергосообщество призвало НКРЭКУ не унифицировать тариф на распределение электроенергии Фото: энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от намерения унифицировать тариф (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Позиция Нацкомиссии по энергетике по отмене дифференциации тарифов в зависимости от напряжения необоснованна, а само намерение непонятно для Энергетического сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письме Секретариата ЕС в НРЭКУ.

В сообществе напомнили, что основополагающий принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943. И он предполагает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.

Энергетическое сообщество напомнило НКРЭКУ, что тарифы на распределение должны отражать расходы, учитывать использование сети распределения пользователями системы, и применяться недискриминационным способом. Кроме того, расходы должны компенсироваться потребителями, которые использовали сеть – с соблюдением принципа каскадирования.

В письме подчеркивается, что согласно статье 18 Регламента 2019/943, регулятор должен учитывать лучшие практики методологии тарифов на передачу и распределение электрической энергии, которые обобщает ACER - Агентство по сотрудничеству регуляторов энергетики. Это агентство дает официальные рекомендации национальным регуляторам, а они, в свою очередь, их соблюдают.

Согласно отчету ACER все страны-члены ЕС (кроме Мальты) имеют тарифы на распределение, дифференцированные по уровням напряжения. Сходной практики придерживаются и страны-члены Энергетического сообщества. Причем количество таких классов обычно превышает три, в то время как в Украине их всего два.

Поэтому Украине следует диверсифицировать систему классификации потребителей по классам напряжения, а не унифицировать тарифную политику, подчеркнули в ЕС.

Как известно, Энергетическое сообщество – это международная организация, членом которой с 2011 года является и Украина. Ключевой целью организации является создание единого панъевропейского энергетического рынка, основанного на правилах и принципах внутреннего энергорынка ЕС, и адаптация странами, не являющимися членами ЕС, европейского законодательства в сфере энергетики.

Напомним, что после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Это решение подвергли критике все бизнес-ассоциации Украины: по предварительным оценкам, это решение приведет к увеличению расходов на электроснабжение для крупных потребителей почти на 30 млрд грн. Это, соответственно, приведет к сокращению поступлений в госбюджет на 20 млрд грн., а валютной выручки от экспорта – до 0,5 млрд гривен.

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Электроэнергия
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