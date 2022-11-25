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Енергетичне роззброєння. Зеленський закликав Європу обмежити ціни на російську нафту

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Каунас, П'ятниця 25 листопада 2022 12:56
Енергетичне роззброєння. Зеленський закликав Європу обмежити ціни на російську нафту Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Європа повинна продовжити енергетичне роззброєння Росії та обмежити ціни на нафту на рівні 30 доларів за барель.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Міжнародному симпозіумі The idea of Europe.

"Цьогоріч Європа здійснює нарешті енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися, а має повністю зникнути. І один з цих ключових інструментів - це обмеження російських заробітків від експорту енергоресурсів", - сказав президент.

При цьому Зеленський дорікнув, що граничні суми на нафту з РФ, які зараз називають в ЄС, зависокі. Він підтримав прагнення країн Балтії та Польщі щодо введення обмеження на рівні 30 доларів за барель нафти.

"Звучать слова про рівень у 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова - це піддавки, більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. Я вдячний нашим балтійським колегам, польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження ціни на рівні 30 доларів за барель нафти здається більш слушною пропозицією", - заявив глава держави.

Зеленський подякував, що європейські партнери продовжують захищати таку пропозицію під час обговорень.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, міністри енергетики країн Євросоюзу вчора не змогли домовитися про встановлення граничної ціни на російську нафту.

Раніше стало відомо, що G7 та ЄС розглядають обмеження цін на рівні 65-70 доларів за барель.

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