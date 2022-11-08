Енергетична тривога в Україні. Як дізнатися графік відключення світла

Як заявляють в "Укренерго", енергетичні мережі досі не можуть поновити повноцінну роботу після російських атак, які тривають з жовтня. У зв'язку з цим у деяких регіонах доводиться примусово відключати електропостачання, щоб не перевантажити високовольтну інфраструктуру.

Наприклад, учора з 06:00 залишалися активними графіки відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Крім того, в окремих ситуаціях задіяно екстрені аварійні відключення, якщо дефіцит у мережах більше, ніж було закладено у графіку. У таких випадках світло можуть відключати раніше, ніж за графіком, а обмеження тривають довше.

Як дізнатися свій графік

Зазначимо, "Укренерго" не складає графіки, а лише доводить до обленерго необхідний обсяг та тривалість відключень. Відповідно, дізнатися, який саме графік застосовується у конкретному регіоні, можна за наступними посиланнями:

Коли скасують графіки відключення світла

Зважаючи на все, рано говорити про якісь терміни, поки енергосистема України намагається оговтатися від наслідків російських ударів. Проте, як прогнозують у ДТЕК, наприклад, у Києві відключення продовжаться як мінімум протягом найближчих двох тижнів.

"Якщо не буде нових обстрілів та руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом... Давайте скажімо, упродовж двох тижнів", - заявив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, періодичні відключення продовжаться, доки не будуть відремонтовані лінії та енергетична інфраструктура.