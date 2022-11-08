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Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света

Фото: украинские энергетики пытаются наладить полноценную работу сетей (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Украинская энергосистема все еще не оправилась от последствий российских ударов, поэтому в ряде регионов применяются графики отключения света. Узнать конкретный график можно на сайте соответствующего облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Как заявляют в "Укрэнерго", энергетические сети до сих пор не могут возобновить полноценную работу после российских атак, которые длятся с октября. В связи с этим, в некоторых регионах приходится принудительно отключать электроснабжение, чтобы не перегрузить высоковольтную инфраструктуру.

Например, вчера с 06:00 оставались активными графики отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Кроме того, в отдельных ситуациях задействуются экстренные аварийные отключения, если дефицит в сетях больше, чем было заложено в графике. В таких случаях свет могут отключать раньше, чем по графику, а ограничения длятся дольше.

Как узнать свой график

Отметим, "Укрэнерго" не составляет графики, а лишь доводит до облэнерго необходимый объем и продолжительность отключений. Соответственно, узнать, какой именно график применяется в конкретном регионе, можно по следующим ссылкам:

Когда отменят графики отключения света

Судя по всему, рано говорить о каких-либо сроках, пока энергосистема Украины пытается оправиться от последствий российских ударов. Однако, как прогнозируют в ДТЭК, например, в Киеве отключения продлятся как минимум в течение ближайших двух недель.

"Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время... Давайте скажем, в течение двух недель", - заявил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, периодические отключения продолжатся, пока не будут отремонтированы линии и энергетическая инфраструктура.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к энергетическим компаниям и попросил сделать графики отключения света более справедливыми и предсказуемыми.

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Укрэнерговідключеня світла