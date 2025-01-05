Енергетична стійкість для бізнесу: як в Україні безкоштовно отримати генератор

Щоб підприємства продовжували працювати під час блекаутів "Дія.Бізнес" разом з міжнародними партнерами запускає програму "Енергетична стійкість для бізнесу".

"60 підприємців із південних та східних регіонів отримають енергетичні набори, до яких входять зарядна станція, генератор і повербанк", - сказано у повідомленні.

Хто може податись на програму

Підприємці, які не припиняли роботу останні три місяці та не мають ознак банкрутства, із таких областей:

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська.

Заявку може подати діючий бізнес - підприємницька діяльність не припинялася протягом останніх 3 місяців. Також мають бути відсутні ознаки банкрутства чи ліквідації.

Заявку необхідно встигнути подати до 9 січня.

Раніше ми писали про те, що "Дія" спрощує процес купівлі автомобілів, дозволяючи оформляти угоди безпосередньо через додаток.