Энергетическая устойчивость для бизнеса: как в Украине бесплатно получить генератор

В Украине малый и средний бизнес является основой экономики. Именно поэтому была запущена программа "Энергетическая устойчивость для бизнеса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.
Чтобы предприятия продолжали работать во время блэкаутов "Дія.Бізнес" вместе с международными партнерами запускает программу "Энергетическая устойчивость для бизнеса".
"60 предпринимателей из южных и восточных регионов получат энергетические наборы, в которые входят зарядная станция, генератор и повербанк", - говорится в сообщении.
Предприниматели, которые не прекращали работу последние три месяца и не имеют признаков банкротства, из таких областей:
Заявку может подать действующий бизнес - предпринимательская деятельность не прекращалась в течение последних 3 месяцев. Также должны отсутствовать признаки банкротства или ликвидации.
Заявку необходимо успеть подать до 9 января.
Ранее мы писали о том, что "Дія" упрощает процесс покупки автомобилей, позволяя оформлять сделки непосредственно через приложение.
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