Энергетическая устойчивость для бизнеса: как в Украине бесплатно получить генератор

Чтобы предприятия продолжали работать во время блэкаутов "Дія.Бізнес" вместе с международными партнерами запускает программу "Энергетическая устойчивость для бизнеса".

"60 предпринимателей из южных и восточных регионов получат энергетические наборы, в которые входят зарядная станция, генератор и повербанк", - говорится в сообщении.

Кто может податься на программу

Предприниматели, которые не прекращали работу последние три месяца и не имеют признаков банкротства, из таких областей:

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская.

Заявку может подать действующий бизнес - предпринимательская деятельность не прекращалась в течение последних 3 месяцев. Также должны отсутствовать признаки банкротства или ликвидации.

Заявку необходимо успеть подать до 9 января.

Ранее мы писали о том, что "Дія" упрощает процесс покупки автомобилей, позволяя оформлять сделки непосредственно через приложение.