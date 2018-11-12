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Энергетический сектор Украины генерирует более половины выбросов парниковых газов, - Минприроды

Новости » Общество    12.11.2018 - 23:55
Энергетический сектор Украины генерирует более половины выбросов парниковых газов, - Минприроды
Фото: смог в Киеве (УНИАН)

Две трети выбросов CO2 является последствием сжигания ископаемых источников энергии

В Украине большая половина выбросов парниковых газов приходится на энергетический сектор. В целом это 60%, сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, информирует РБК-Украина со ссылкой на Минприроды.

Министр отметил, что почти две трети выбросов CO2 - результат сжигания ископаемых источников энергии. В целом, по его словам, углеродовместительность внутреннего валового продукта (ВВП) в Украине превышает мировые показатели почти вдвое.

"Если сравнивать со странами ЕС, то эта разница будет еще большей", - сказал Семерак.

В Минприроды убеждены, что изменить ситуацию в стране можно лишь при условии внедрения новой климатической политики, постепенного отказа от использования ископаемого топлива, внедрения энергосберегающих технологий.

"Нашим правительством была принята Стратегия низкоуглеродного развития. Мы стали девятой страной мира, которая разработала данный документ. Речь идет не только о декларации намерений, но и о четких задачах по развитию возобновляемых источников энергии, мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, увеличению поглощения парниковых газов, модернизации электросетей и транспортной инфраструктуры", - резюмировал министр экологии.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины", Европейский банк реконструкции и развития и Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписали меморандум о взаимопонимании по сокращению выбросов метана в цепочках снабжения газа в Украине.

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Новости Украины Министерство охраны окружающей средыгазОстап Семерак
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