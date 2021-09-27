Энергетический кризис в Китае привел к закрытию заводов Apple и Tesla

Китай переживает дефицит электроэнергии, поскольку нехватка угля, ужесточение стандартов выбросов и высокий спрос со стороны промышленности привели к рекордно высоким ценам на уголь и повлекли за собой повсеместные ограничения.

По сообщениям государственных СМИ, с прошлой недели во многих частях северо-восточного Китая было введено нормирование в часы пик, и жители городов, включая Чанчунь, заявили, что отключения происходят раньше и длится дольше.

Аналитики считают, что нехватка электроэнергии нанесла ущерб производству в отраслях в нескольких регионах Китая и ухудшает перспективы экономического роста страны.

Воздействие на бытовых пользователей наблюдается на фоне того, как ночные температуры опускаются до почти нуля в самых северных городах Китая.

Ограниченные поставки угля, отчасти из-за оживления промышленной активности по мере того, как экономика оправилась от пандемии, и ужесточение норм выбросов привели к дефициту электроэнергии по всему Китаю.

Китай пообещал сократить энергоемкость примерно на 3% в 2021 году для достижения своих климатических целей. Власти провинций также усилили меры по ограничению выбросов в последние месяцы после того, как только 10 из 30 материковых регионов смогли достичь своих энергетических целей в первой половине года.

По словам аналитиков, внимание Китая к энергоемкости и декарбонизации вряд ли уменьшится в преддверии переговоров по климату COP26 - конференции ООН Наций по изменению климата 2021 года, - которые пройдут в ноябре в Глазго и на которых мировые лидеры изложат свои климатические программы.

Снижение энергоснабжения уже несколько недель сказывается на производителях в ключевых промышленных центрах восточного и южного побережья. Несколько ключевых поставщиков Apple и Tesla остановили производство на заводах.

Сталелитейная, алюминиевая и цементная промышленность также сильно пострадали от сокращения объемов производства: около 7% производственных мощностей по производству алюминия приостановлено и 29% национального производства цемента пострадали, сообщили аналитики Morgan Stanley. По их словам, производство бумаги и стекла может стать следующей отраслью, которая столкнется с перебоями в поставках. Пострадали также производители химикатов, красителей, мебели и соевого шрота.

Последствия нехватки электроэнергии побудили некоторых аналитиков понизить свои прогнозы роста на 2021 год. Nomura снизила свои прогнозы роста ВВП Китая в третьем и четвертом кварталах до 4,7% и 3,0% соответственно с 5,1% и 4,4% ранее, а свой годовой прогноз до 7,7% с 8,2%.

"Шок в области энергоснабжения второй по величине экономики мира и крупнейшего производителя повлияет на мировые рынки", - заявили аналитики Nomura в записке от 24 сентября, предупреждая, что это может повлиять на мировые поставки текстиля, игрушек и деталей машин.

Аналитики Morgan Stanley говорят, что сокращение производства, если оно будет продолжительным, может снизить рост ВВП Китая в четвертом квартале на 1 процентный пункт.

Китай, крупнейший в мире потребитель энергии и источник парниковых газов, способствующих потеплению климата, заявил, что он стремится довести выбросы углерода до пика к 2030 году и до нуля к 2060 году.