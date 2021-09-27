Енергетична криза в Китаї призвела до закриття заводів Apple і Tesla

Китай переживає дефіцит електроенергії, оскільки нестача вугілля, посилення стандартів викидів і високий попит з боку промисловості призвели до рекордно високих цін на вугілля і спричинили за собою повсюдні обмеження.

За повідомленнями державних ЗМІ, з минулого тижня в багатьох частинах Північно-Східного Китаю було введено нормування в години пік, і жителі міст, включаючи Чанчунь, заявили, що відключення відбуваються раніше і триває довше.

Аналітики вважають, що нестача електроенергії завдала шкоди виробництву в галузях в декількох регіонах Китаю і погіршує перспективи економічного зростання країни.

Вплив на побутових користувачів спостерігається на тлі того, як нічні температури опускаються до майже нуля в самих північних містах Китаю.

Обмежені поставки вугілля, частково через пожвавлення промислової активності в міру того, як економіка оговталася від пандемії, і посилення норм викидів призвели до дефіциту електроенергії по всьому Китаю.

Китай пообіцяв скоротити енергоємність приблизно на 3% в 2021 році для досягнення своїх кліматичних цілей. Влада провінцій також посилила заходи з обмеження викидів в останні місяці після того, як тільки 10 з 30 материкових регіонів змогли досягти своїх енергетичних цілей в першій половині року.

За словами аналітиків, увага Китаю до енергоємності і декарбонізації навряд чи зменшиться напередодні переговорів по клімату COP26 - конференції ООН Націй зі зміни клімату 2021 року, - які пройдуть в листопаді в Глазго і на яких світові лідери викладуть свої кліматичні програми.

Зниження енергопостачання вже кілька тижнів позначається на виробниках в ключових промислових центрах східного і південного узбережжя. Кілька ключових постачальників Apple і Tesla зупинили виробництво на заводах.

Сталеливарна, алюмінієва і цементна промисловість також сильно постраждали від скорочення обсягів виробництва: близько 7% виробничих потужностей з виробництва алюмінію призупинено і 29% національного виробництва цементу постраждали, повідомили аналітики Morgan Stanley. За їх словами, виробництво паперу і скла може стати наступною галуззю, яка зіткнеться з перебоями в поставках. Постраждали також виробники хімікатів, барвників, меблів і соєвого шроту.

Наслідки нестачі електроенергії спонукали деяких аналітиків знизити свої прогнози зростання на 2021 рік. Nomura знизила свої прогнози зростання ВВП Китаю в третьому і четвертому кварталах до 4,7% і 3,0% відповідно з 5,1% і 4,4% раніше, а свій річний прогноз до 7,7% з 8,2%.

"Шок в області енергопостачання другої за величиною економіки світу і найбільшого виробника вплине на світові ринки", - заявили аналітики Nomura в записці від 24 вересня, попереджаючи, що це може вплинути на світові поставки текстилю, іграшок і деталей машин.

Аналітики Morgan Stanley кажуть, що скорочення виробництва, якщо воно буде тривалим, може знизити зростання ВВП Китаю в четвертому кварталі на 1 процентний пункт.

Китай, найбільший у світі споживач енергії та джерело парникових газів, що сприяють потеплінню клімату, заявив, що він прагне довести викиди вуглецю до піку до 2030 року і до нуля до 2060 року.