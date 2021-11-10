ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Энергетический кризис и антиковидные протесты: Россия готовит новую волну дестабилизации в Украине

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 14:17
Энергетический кризис и антиковидные протесты: Россия готовит новую волну дестабилизации в Украине Фото: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко (twitter.com/mukhin)
Автор: Анастасия Рокитна

На Украину надвигается новая волна дестабилизации. Это будет предусматривать несколько направлений, и первый из них - энергетический кризис по всем составляющим.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его статью для "Укринформа".

По его словам, Россия уже постепенно обрезает транзитный потенциал Украины, сужает возможности реверсных поставок в Украину газа и блокирует доступ к альтернативным источникам голубого топлива.

"С ноября Москва блокирует экспорт энергетического угля в Украину и под надуманными предлогами препятствует его поставкам из Казахстана. Кремль разрешил поставки электроэнергии из Беларуси, но в незначительных объемах и в самый кризисный момент может спровоцировать блэкаут и веерные отключения электроэнергии", - отметил Демченко.

Также Россия будет провоцировать антиковидные протесты. Через соцсети пытается подорвать доверие к вакцинации. По его словам, дестабилизация предусматривает масштабную дискредитацию украинской власти по различным обвинениям: попадание под тотальный контроль Запада, причастность к коррупционной деятельности и даже принадлежность к агентуре российских спецслужб.

Праворадикальные силы будут подстрекать на активную борьбу с "внутренней оккупацией", отметил Демченко.

"Это предполагает массовые спекуляции на текущих проблемах, позиционирование их как результат некомпетентности украинской власти и пренебрежение ею национальными интересами, а также нагнетание истерии вокруг якобы "неизбежного государственного переворота в Украине уже в первом полугодии 2022 года", - заявил Демченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны